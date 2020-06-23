Sokak hayvanları onun gelmesini dört gözle bekliyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan 112 ambulans şoförü Mehmet Akif Çelik, örnek hayvan sevgisiyle gönülleri fethediyor. Her gün mesaisine sokak hayvanlarını besleyerek başlayan ve onların eşliğinde işe giden Çelik, mesai bitiminde yine sokak hayvanları tarafından karşılanıyor.

Kırkağaç Devlet Hastanesine bağlı 112 Acil Sağlık ekibinde çalışan Mehmet Akif Çelik, mesaisine sokak hayvanlarını beslemeden başlamıyor. Çelik'in gelmesini sabırsızlıkla bekleyen sokak hayvanları tek tek sıraya geçip onun getirdiklerini yiyor ve yemeğin ardından ise Mehmet Akif Çelik'e işe giderken eşlik ediyor. Sokak hayvanlarının ona, onun ise sokak hayvanlarına olan sevgisini görenler ise hayranlıkla bu sevgiyi izliyorlar.

İHA muhabirine konuşan 112 personeli Mehmet Akif Çelik, "2 yıldan beri Kırkağaç Devlet Hastanesinde 112 acil ambulansında sürücü olarak çalışmaktayım. Hayvanlara olan bir zaafım var. Bu sevgim pandemi döneminde daha da pozitif hale geldi. Sürekli onlarla ilgileniyorum. Zamanım oldukça işime 1 saat erken gelip onlarla ilgilenip daha sonra işime gidiyorum. Öncelikle sosis, salam gibi hazır gıdalar ve kuru mama alıyorum. Sularını veriyorum. Diğer arkadaşlarımızla birlikte her gün nöbet giriş ve çıkışlarında sokak hayvanlarıyla ilgileniyoruz. 7/24 yanımızdan ayrılmıyorlar, onlarda bize olan sevgisini fazlasıyla gösteriyorlar. Bize bağımlılıkları oldukça fazla. Beni gördükleri zaman koşup geliyorlar, sabah işe götürüyorlar daha sonra ise mesai bitimini benim çıkmamı bekliyorlar. Tüm arkadaşlarımızda aynı duyarlılıkta. Onlara ellerinden geldiğince yardım ediyorlar. Kırkağaçlılar da bu konularda duyarlı. Hayvanları çok seviyorlar. Hayvanlara yaklaşımları çok güzel. Benim sokak hayvanlarına olan sevgimi görenler gelip ayrı ayrı teşekkür ediyorlar" dedi.