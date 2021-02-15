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Sokak hayvanları unutulmuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürmeye devam etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulama ile kentin muhtelif noktalarına mama bırakıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi destek olmaya devam ediyor. Pandemi süresince sokaktaki hayvanları unutmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, boşalan sokaklarda beslenme imkânı azalan hayvanlar için kentin muhtelif alanlarına mama bırakılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda sokak hayvanlarının sağlık durumları da kontrol ediliyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığından yapılan bilgilendirmede sokaktaki hayvanların beslenmelerinde olumsuzluk yaşanmaması adına Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak mama desteğine devam edeceği belirtildi.

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