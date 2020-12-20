İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanlarına mama desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Sokak hayvanlarına desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 19-20 Aralık tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bırakıldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-20 Aralık tarihlerinde yürütülen çalışma ile aynı zamanda sokak hayvanlarının sağlık durumları da gözden geçirildi. Çalışma ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede sokaktaki hayvanların beslenmelerinde olumsuzluk yaşanmaması adına Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak mama desteğine devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.