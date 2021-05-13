Sokak hayvanlarına mama desteği

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma uygulaması nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi destek olmaya devam ediyor. Pandemi süresince sokaktaki hayvanları unutmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, boşalan sokaklarda beslenme imkânı azalan hayvanlar için kentin muhtelif alanlarına mama bırakılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda sokak hayvanlarının sağlık durumlarının kontrolü de ihmal edilmiyor.