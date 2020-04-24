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Sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu süreçte sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor.

Büyükşehir ekipleri beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sokak hayvanlarının mağdur olmaması için şehrin çeşitli noktalarında bulunan mama noktalarına yem bırakmaya devam ediyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte beslenme imkanları iyice azalan sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler şehir merkezi ve Spil Dağı Milli Parkı da dahil olmak üzere birçok noktaya mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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