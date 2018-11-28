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Sokak hayvanlarını beslemeden huzur bulmuyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde belediyeden emekli olduktan sonra hayatını adeta sokak hayvanlarına adayan Ali Öğüt, hayvanların en yakın dostu oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde belediyeden emekli olduktan sonra hayatını adeta sokak hayvanlarına adayan Ali Öğüt, hayvanların en yakın dostu oldu. Sokakta yaşayan kedi ve köpekleri her gün aksatmadan ziyaret eden ve aldığı mamalarla besleyen Öğüt, sokak hayvanlarını beslediği zaman huzur bulduğunu söyledi.


Manisa'da yaşayan 62 yaşındaki Ali Öğüt, aylık 300 TL'ye aldığı köpek ve kedi mamalarını ilçenin çeşitli yerlerinde yaşamakta olan kedi ve köpekleri satın aldığı mamalarla besliyor. Belediyeden emekli olduktan sonra, sokak hayvanlarını beslemeye başlayan Ali Öğüt, "Ben evimde karnımı doyuruyorum. Yemek yerken rahat ve huzurlu yemek istiyorsam muhakkak sokak hayvanlarının karnını doyurmak zorundayım. eğer doyurursam o zaman rahat ve huzurlu yemek yiyebiliyorum" dedi.


Öğüt, köpek ve kedileri beslemeye gittiğinde gösterdikleri sevinç hareketlerinin görülmeye değer olduğunu ve bu sayede geceleri huzur içinde uyuyabildiğini sözlerine ekledi. Öğüt'ün duyarlı davranışı da vatandaşlarca takdirle karşılanıyor.

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