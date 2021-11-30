Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden dönerken, yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Mert Dilek, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Mert Dilek'i yere düşüren köpek, çocuğun yüzünü ısırmaya başladı. Durumu gören komşular olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, önce çocuğun ailesine ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek, sinir krizi geçirirken çocuk ambulansla ilk olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada aşı vuruldu. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek yüzüne dikiş atıldı. Burada plastik cerrahide tedavi gören 8 yaşındaki Mert, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

Evde tedavisi devam eden 8 yaşındaki Mert'in yüzünde kalıcı hasar olabileceği öğrenildi.

“Dizlerimin bağı çözülüyor, yüreğim ciğerim yanıyor”

Çocuğunun yaşadığı olay nedeniyle sinir krizi geçiren anne Meral Dilek, sokak köpekleri için çare bulunmasını istedi. Anne Meral Dilek, “Dışarı çıkmak istedi biraz. 20 dakika içerisinde ne olduysa oldu. Namaz kılmıştım. Etraftan bağırdılar ben de dışarı çıktım. Köpek ısırmış dediler. Şok oldum, bağırarak dışarı çıktım. Bir baktım ki çocuğumun yüzü gözü kan içinde şok geçirmiş. Öyle bakıyor bize. Canımız yandı. Zaten hep grup halinde dolaşıyorlar. Şikayetçiyiz bunlardan. Toplayacaklar mı ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben evladımın başında sabaha kadar uyumuyorum. Okulun teneffüslerinde bekliyorum sırtına ter bezi koyayım diye. Çocuğum yandı. Köpek sevenler var, çok koruyorlar. Gelsinler benim çocuğu görsünler. Ben ne yapacağım? Çocuğumun hayatı yandı. Ben sinir krizleri geçiriyorum. İlaç içiyorum. Dizlerimin bağı çözülüyor, yüreğim ciğerim yanıyor” dedi.

“Çocuklarımız sokağa çıkıp da rahat rahat oyun oynayamıyor”

Kendisinin evde olmadığını eşinin aramasıyla çocuğunu hastanede gördüğünü söyleyen baba Vural Dilek, “Ben hastanede gördüm çocuğumu. Ama söylediklerine göre ısırınca köpek dişini falan kırmış. Dudağının iç kısmında da dikişleri var. Gözlerinde şu anlık bir sorun yok ama bir göz doktoruna da gideceğiz. Biz bıktık bu sokak köpeklerinden. Çocuklarımız sokağa çıkıp da rahat rahat oyun oynayamıyor. Buna bir çözüm bulsunlar. Alıp da geri salmasınlar. Biz sokağımızda köpek görmek istemiyoruz” diye konuştu.

Olay sırasında evde olduğunu ve torunu Mert'in şok geçirdiğini söyleyen babaanne Emine Sarp, “O anda haber geldi çocuğu köpek ısırmış diye. Biz de çıkıp gittik. Çocuk kan içerisindeydi tanıyamadım. Gözünün bebeği sapsarı olmuştu. Annesi içeride bayıldı, biz de ambulans çağırmaya uğraştık. Biz de şok olduk, 3 gün çocuk kendisine gelemedi. 3 gündür yemek yiyebiliyor. Eğer dişini kırmasaydı dudağını koparacaktı” dedi.

Yaşadıklarını anlatan Mert Dilek ise, “Burada duruyordum. Birdenbire üstüme atlayıp saldırdı” dedi.