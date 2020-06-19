İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen başka bir şahsı motosiklet kullandığı sırada bacaklarından vurarak olay yerinde kaçtı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen başka bir şahsı motosiklet kullandığı sırada bacaklarından vurarak olay yerinde kaçtı. Bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralanarak kullandığı motosikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Özyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında C.A. (60), husutmetlisi olduğu öğrenilen A.K. (62) ile yolda karşılaştı. C.A., belinden çıkardığı tabancayla motosiklet üzerinde bulunan A.K.'nin bacaklarına doğru 6 el ateş etti. Bacaklarına mermilerin isabet ettiği A.K., yaralanarak mosotikletten düştü. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. A.K.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan C.A. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.


Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.