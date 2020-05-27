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Sokak ortasında tüfekle vuruldu

Turgutlu’da 18 yaşında ki bir şahıs daha önce aralarında bir tartışma yaşanan kişi yada kişilerce sokak ortasında tüfekle vuruldu.

Turgutlu'da 18 yaşında ki bir şahıs daha önce aralarında bir tartışma yaşanan kişi yada kişilerce sokak ortasında tüfekle vuruldu. Yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alınırken olayı gerçekleştiren ve araçla kaçan kişi yada kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yeni Mahalle Son Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha tartışma yaşanan kişi yada kişiler yolda yaya olarak seyreden R.Y.(18) araçtan tüfekle ateş açılması sonucu kalçasından yaralandı.


Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan R.Y. yakınları tarafından araç ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun ağır olmadığı ve kalça bölgesin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan araç ile ateş açan şahıs yada şahıslar tüfekten çıka boş kovanları olay yerinden alarak kaçtığı iddia edildi.


Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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