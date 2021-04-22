Sokaktan geçimlerini sağlayan çocukları unutmadılar

Yapılan uygulamada sokaktan kazanç sağlayan çocuklara kırtasiye seti, top ve Nutuk kitabı hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehrin yoğun olarak kullanılan işlek caddelerinde çocuklara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada kağıt toplayarak, çeşitli ürünler satarak, ayakkabı boyayarak ailelerine gelir sağlamaya çalışan çocuklara zabıta tarafından hediyeler takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman'ın da eşlik ettiği uygulamada, çocukların 23 Nisan'a mutlu girmeleri amaçlandı. Daire Başkanı Duman, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatarak, çocukluklarını yaşamaları, para kazanmak için bu yollara başvurmamalarını istedi. Duman, çocuklarla yaptığı kısa sohbetin ardından Türk Bayrağı, kırtasiye seti ve futbol topu hediye etti. Mustafa Duman, zabıta dairesi tarafından çocuklara yönelik yapılan uygulamayla ilgili olarak, “Bugün ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Sokakta çalışan, dilenen, kağıt toplayan, tartı yapan, balon satan çocuklarımıza ulaşarak onların bayramlarını kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ne demek olduğunu anlatıyoruz. Çocuklarımıza Türk Bayrağı, kırtasiye seti, Nutuk gibi hediyeler veriyoruz. Çocuklarımızın bu ağır yükü taşımamalarını, çocukluklarını yaşamalarını istiyoruz. Parklarda oyun oynamalarını, eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz. Bizim tek isteğimiz onlara aileleri ya da başkaları tarafından bu ağır yüklerin yüklenmemesi. Çocuklarımız bizim ve ülkemizin geleceği. Onlara iyi bir hayat sunmak için onları sokaklardan ve bu ağır yüklerden kurtarmamız gerekiyor. Sahadaki çalışmamız bugün çocuklarımıza yönelik. Bu çocuklarımızın bayramlarını kutluyoruz. Dünyadaki ve ülkemizdeki tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısıyla da şehir merkezindeki cadde ve sokakları Türk Bayrakları ile süsleyerek, 23 Nisan coşkusunun yaşanmasına katkı sağladı.