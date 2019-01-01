Soma AAT'nin çevre izin belgesi alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle Soma'daki evsel nitelikli atıksu kirliliğine son vermek amacıyla inşa ettiği Soma Atıksu Arıtma Tesisi'ni başarıyla işleterek Çevre İzin Belgesini almaya hak kazandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu alanında yaptığı yatırımlarla çevre ve insan sağlığını güvence altına almaya devam ediyor. Bu amaçla Soma ilçesindeki evsel nitelikli atıksuların bertarafı için MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle 36 milyon TL'lik yatırım yapılarak hizmete kazandırılan atıksu arıtma tesisi de başarılı bir şekilde işletiliyor. 2018 yılı içerisinde faaliyete alınan tesisin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca edinilmesi gereken Çevre İzin Belgesi için de başvuru süreci sonuçlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince tesisin giriş ve çıkış suyundan alınan numunelerin analizinde gerekli standartların sağlamasıyla, 5 yıl boyunca geçerli olan Çevre İzin Belgesi temin edildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak atıksu alanındaki yatırımlarımızı hep geleceğe yönelik olarak hayata geçiriyoruz. Hem evlatlarımıza temiz bir gelecek miras bırakabilmek, hem de bugün yaşadığımız doğaya sahip çıkabilmek adına, evsel atıksu kaynaklı çevre kirliliğini en aza indirmek için çaba gösteriyoruz. Bu konuda bize öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de en büyük vurgusu, bir gün Gediz'de balık tutulabilecek aşamaya gelmektir. Bu yolda attığımız her adım da bu amacı gerçekleştirebilmenin önemli kilometre taşlarını oluşturuyor. O günlere hep birlikte ulaşabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.