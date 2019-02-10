Soma artık sele teslim olmuyor

Yürütülen çalışma ile son yağışlarda ilçe merkezi, geçmişte meydana gelen taşkın manzaralarını yaşamadı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki yağmursuyu yatırımlarına hayat vererek yağmursuyu manzaralarını sona erdirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma ilçe merkezinde de 8 buçuk milyon TL maliyetle 15 kilometrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde tamamlanan proje sayesinde, son yağışlarda Soma'da da herhangi bir taşkın sıkıntısı meydana gelmedi. Esnaf ve vatandaşın yağmur suyu çilesine son verecek önemli bir hizmete daha imza atan MASKİ sayesinde Soma halkı yağışlı havalarda rahat bir nefes aldı.

Atatürk Caddesi'nde ikamet eden Zerrin Uysal, “Eskiden evimiz 1. Katta oturmamıza rağmen içeriye yağmur suları giriyordu. Şimdi döşenen hat ile bu sıkıntılarımız sona erdi” derken bir diğer vatandaş Reşide Çoban da şunları söyledi: “Çalışmalar çok güzel oldu. Büyükşehirin çalışmalarından çok memnunuz. Eskiden yağmur sularından yol görünmüyordu. Evleri su basıyordu."