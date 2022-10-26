Soma Belediyesi'nden doğal yaşama yemlik ve suluk

Belediye tarafından Sarıkaya'da yaban hayatı için yemlik ve suluk yer alan tesis inşaa edildi.

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Barınak Ekipleri, Veteriner Engin Eren gözetiminde doğal ortamda yaşayan canlılar için Sarıkaya Mahallesi kırsalında yemlik ve suluğun bulunduğu bir tesis inşa etti.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Barınağımıza konuk olan dostlarımızın tedavi ve bakımlarının yanısıra, doğal ortamda yaşayan canlıların da su ve özellikle kış aylarında yiyecek bulmaları zorlaştığından dolayı, yem ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu tesisi inşa ettik. Barınak ekiplerimizi bu anlamlı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.