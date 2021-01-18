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Soma Belediyesinden karla mücadele

Manisa’nın Soma ilçesinde 3 yıl sonra yağan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirirken Soma Belediyesi ekipleri olumsuzlukların önüne geçmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 yıl sonra yağan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirirken Soma Belediyesi ekipleri olumsuzlukların önüne geçmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdü.


Cumartesi günü aniden bastıran ve 15 dakikada ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde yollar ulaşıma kapandı. Sarıkaya, Darkale, Kumköy, Işıklar kırsal mahallelerinde ekipler yolların kapanmaması için tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan yollarda araçlarıyla mahsur kalanlar da ekiplerce kurtarıldı.


Soma Belediyesi ekipleri merkez mahallelerde de tuzlama çalışması yaparak ulaşımı rahatlattı.

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