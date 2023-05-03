Soma Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikanın temeli atıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 20 yıldır hayali kurulan ve altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanan Soma Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Jandarma İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınça, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, iş insanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası başlayan programın açılış konuşmasını yapan Soma OSB Müdürü Süleyman Çetin, Soma OSB hakkında genel bir açıklama yaptı. Çetin, "Soma Organize Sanayi Bölgesi yer tespiti kamulaştırma, imar planı, jeolojik etüt sonucunda gerekli bürokratik işlemlerin de tamamlanmasıyla Soma OSB altyapım işi, 2021 yılı Mart ayında ihaleyi kazanan ilgili firmaya verilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Bu süreçte tanıtımlar ve bilgilendirmeler sonucunda Soma OSB arsa tahsisi işlemlerine başlanılmış ve kısa sürede 48 arsanın tamamı tahsis edilmiştir. Arsa tahsisi yapılan firmalardan Erbağ Kömür Mustafa Bağcacı ilk adımı atarak Soma OSB'de firması için temellerini atmıyor. Kendisini tebrik ediyor ve ilçemize ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Törende söz alan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yaptığı yatırımdan dolayı iş insanı Mustafa Bağcı'yı tebrik ederek, Soma OSB'nin ilçeye kazandırılmasında büyük emeği olan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'a teşekkür etti.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da Soma OSB'de 48 firmanın üretime başlayacak olmasının ilçe istihdamına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

4 bin 320 kişiye ekmek kapısı olacak

Soma OSB'nin ilçeye kazandırılmasında yoğun çalışma sergileyen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ise "Tahminimizce 4 bin 320 kişinin istihdamını sağlayacak Soma OSB, yan kuruluş etkisiyle 6 bin kişinin istihdam etmiş ve 20 bin kişiyi etkileyecek önemli bir yatırım olacaktır. Maden şehri olan Soma'nın sanayi alanında da ülkemize katkısı ve refah seviyesinde yaşam kalitesi arttırması beklenmektedir. Soma OSB'nin konumu İzmir-İstanbul otoyoluna, hızlı tren ağına, Çandarlı limanına ve İzmir-Çanakkale otoyoluna yakınlıkları, Soma OSB'yi daha da cazip kılarak, daha geniş bir sanayi alanına dönüşecek bir ortamı bölge halkına sunmaktadır. Birçok artısı olan Soma OSB jeolojik ve konumsal özellikleri nedeniyle gelişime açık bir bölgedir. Dolayısıyla yoğun talebin devam etmesi nedeniyle müteşebbis heyet toplantısında gündeme genişleme alanı çalışması yapılması kararı alınmış bu konuda çalışmalarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulmuş, Genişleme talebine onay alınmıştır. Gerekli çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütmektedir. Süreç içerisinde bölgemizde idari alan, okul, sosyal yaşam alanları, cami, lokanta, sağlık ocağı, itfaiye, OSB'mize ait lojisktik alanımız ve kafeterya yapılacaktır. Şu an itibari ile altyapının pis su, temiz su, yağmursuyu, yolların koruyucu zemin tabaka işleri tamamlandı. Temel altı ve temel dolgu çalışmaları devam etmektedir ve Yüzde 60'ı tamamlanmıştır. Enerji nakil hattını, OSB içindeki ring dağıtım hattı, trafo ve köşkleri hazırlanmış ve çalışmaların yüzde 80'i tamamlanmıştır. Sanayide kullanılacak doğalgaz ana hattı hazırlanmış OSB içinde hat çalışmaları devam etmektedir. İnşallah Soma OSB altyapı çalışmaları Ağustos sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Büyük oranda zaman alan çalışmaların tamamlandığı Soma OSB'de artık temel atma ve fabrikaların yükselme zamanı gelmiştir. Bu gün ilk temellerini attığımız Firmanın ardından ilerleyen günlerde de yeni firmaların bu sürece dahil olması ile süreç devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal'ın duası ile temel atıldı.