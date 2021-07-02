Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılmak üzere Soma İlçesine giden Vali Karadeniz ilk olarak Kaymakam Fatih Akkaya ile birlikte Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u ziyaret ederek belediye faaliyetleri ve projelerine ilişkin bilgi aldı.

Soma Belediye Başkanı ziyareti sonrasında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katılan Vali Yaşar Karadeniz, toplantının açılış konuşmasında, son aylarda Soma Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcılar tarafından çok talep görmeye başladığını bu anlamda güzel gelişmelerin olduğunu ifade etti. Müteşebbis Heyet Toplantısında, Denetim Kurulu Ara Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, 2021 yılı Temmuz Ayı itibari ile arsa tahsis bedelinin yeniden belirlenmesi, Soma OSB'ye doğalgaz bağlanması konuları görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca Soma OSB'ye gelen yatırımcı taleplerinin yoğunluğu sebebiyle organize sanayi bölgesi alanında genişletme yapılması konusunun da görüşüldüğü toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.