Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Soma OSB'ye gelen yatırımcı taleplerinin yoğunluğu sebebiyle organize sanayi bölgesi alanında genişletme yapılması, Denetim Kurulu Ara Raporları ile diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.

Soma Belediye Başkanı Tulup'a ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrasında Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tulup, belediye tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.