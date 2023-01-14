Soma OSB'de ilk temeller bu yıl atılacak

Soma OSB Müdürü Süleyman Çetin, Soma Organize Sanayi Bölgesinin devam eden altyapı çalışmaları ve gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soma OSB'nin altyapı çalışmalarına ilişkin konuşan Çetin, "Soma Organize Sanayi Bölgesi yer tespiti kamulaştırma, imar planı jeolojik etüt sonucunda gerekli bürokratik işlemlerin de tamamlanmasıyla Soma OSB altyapım işi 2021 yılı mart ayında ihaleyi kazanan ilgili firmaya verilmiş olup çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Firmaların temel atması bekleniyor

Yapılan tanıtımlar ve bilgilendirmeler sonucunda Soma OSB arsa tahsisi işlemlerine başlandığını ve kısa sürede 48 arsanın tamamının tahsis edildiğini belirten Çetin, "Arsa tahsisi yapılan firmalar önümüzdeki süreç ile ilgili bilgilendirilmiş olup, bugüne kadar bütün firmalarımızın imar durumları çıkarılmış ve verilmiş olmakla beraber 3 firmamız yapı ruhsatı almıştır. Yapı ruhsatı alan firmalarımızın 2023 yılı Nisan ayından itibaren temel atmaları beklenmektedir. Diğer firmalarımız yapı ruhsatı almak için proje çalışmaları devam etmektedir. OSB'de arsa tahsisi yapılan firma sayısı 32 olup, farklı alanlarda (çam sanayi, maden makinaları üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, tıbbi malzeme üretimi, tekstil, gıda, hediyelik eşya, plastik vb; elektrik üretimi, mobilya, kauçuk üretimi) üretim ve imalatı yapılacaktır" diye konuştu.

"OSB 4 bin 320 kişiye ekmek kapısı olacak"

Soma OSB'nin bölgeye katkısının 4 bin 320 kişinin istihdamı olarak gözükse de yan kuruluş etkisiyle 6 bin kişinin istihdamını tahmin ettiklerini söyleyen Çetin, "Maden şehri olan Soma'nın sanayi alanında da ülkemize katkısı ve refah seviyesinde yaşam kalitesi sunması beklenmektedir. Yerin konumu İzmir-İstanbul Otoyolu'na, hızlı tren ağına, Çandarlı Limanı'na ve İzmir-Çanakkale Otoyolu'na yakınlıkları, Soma OSB'yi daha da cazip kılmaktadır" şeklinde konuştu.

Genişleme alanı talebi onaylandı

Bölgenin genişleme talebinin onaylandığını da kaydeden Çetin şunları söyledi:

"Yoğun talebin devam etmesi nedeniyle 02.07.2021 gününde yaptığımız müteşebbis heyet toplantısında gündeme genişleme alanı çalışması yapılması kararı alınmış bu konuda çalışmalarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmuş, 11.10.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önderliğinde ilgili kurumların temsilcileriyle Soma OSB'nin genişleme alanı talebi görüşülmüş ve onaylanmıştır. Gerekli çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütmektedir. Süreç içerisinde bölgemizde idari alan, okul, sosyal yaşam alanları, cami, lokanta, sağlık ocağı, itfaiye, OSB'mize ait lojistik alanımız ve kafeterya yapılacaktır. Altyapının pis su, temiz su, yağmur suyu, yolların koruyucu zemin tabaka işleri tamamlanmış olup, temel altı ve temel dolgu çalışmaları devam etmektedir. Yüzde 60'ı tamamlanmıştır. Enerji nakil hattı, OSB içindeki ring dağıtım hattı, trafo ve köşkleri yerleştirilmiş olup çalışmaları devam etmektedir. Yüzde 80'i tamamlanmıştır. Doğalgaz ana hattı 14.12.2022'de bölgemize gelmiş olup OSB içinde hat çalışmaları devam etmektedir. Normal şartlar altında en geç bütün altyapı işimiz 2023 ağustos ayı içinde bitecektir."