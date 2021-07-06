Soma'da 22 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde tarlasının kenarına izinsiz kenevir ekimi yapan bir kişi gözaltına alınırken, 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Soma ilçesine bağlı Uruzlar Mahallesi Karaman mevkiinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda arazide yapılan aramada İ.D.(62) isimli şahıs tarafından tarlasının kenarına ekilmiş 22 kök 40 ile 120 santimetre boylarında değişen bakımları yapılmış kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili bulunan kenevir bitkilerinden kriminal incelemesinin yapılması için 11 adet numune örneği alınırken, geri kalan 11 kök kenevir bitkisi de oluşturulan heyet huzurunda yakılarak imha edildi. Kenevir bitkisi ektiğini itiraf eden şüpheli İ.D. gözaltına alındı.