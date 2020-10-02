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Soma'da 3 maden ocağı için protokol imzalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde toplam rezervleri 2 milyon ton olduğu belirtilen 2 adet açık ocak işletmeciliği ile 1 adet yer altı ocağı için protokol imzalandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde toplam rezervleri 2 milyon ton olduğu belirtilen 2 adet açık ocak işletmeciliği ile 1 adet yer altı ocağı için protokol imzalandı.


Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Yeni Anadolu Madencilik arasında Soma Işıklar bölgesinde 1 adet yeraltı ocağı ile 2 adet açık ocak işletmeciliği yöntemi ile işletilebilecek kömür rezervinin üretilmesi amcıyla protokol imzalandı. Kurulması planlanan 2 adet açık ocak işletmeciliği ile yaklaşık 2 milyon ton rezerv ekonomiye kazandırılacak.


TKİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, TKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun, Yeni Anadolu Madencilik Genel Müdürü Hasan Altuntaş ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kazan'ın katıldığı protokol karşılıklı olarak imza altına alındı.

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