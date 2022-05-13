Soma'da 301 şehit madenci düzenlenen törenle anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 madenci, 8. yılında Soma Maden Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin en büyük maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci için anma töreni düzenlendi. Törene katılan Manisa protokolü madencilerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bırakıp, ailelere başsağlığı diledi. Ayrıca madenciler için 301 hatim okundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaparak, "Bir şey olmaz sözünü literatürümüzden çıkarmamız lazım. Ya olursa dememiz lazım. İş kazalarına en olumsuzunu düşünerekten önlem almamız lazım ki bir daha bu tip olaylar yaşanmasın. Unutmayalım görünmez kaza diye bir şey yoktur. Olsa olsa görmek istemediğimiz kaza vardır. İş güvenliği de dahil hayatın her alanında tedbir alarak işlerimizi yapmamız gerek. Neticede o iş bir gün geç yapılır ancak düzgün ve sağlam yapılır, kimsenin gözyaşı dökmesine gerek kalmadan yapılır" dedi.

Kömürün Soma ve ülke için öneminden de bahseden Vali Karadeniz, "Soma ilçemiz kömür üretiminde Türkiye'de ön sıralarda yer alıyor. Soma ilçemizin ekonomisi de tamamen kömür üretimine dayalı. Dolayısıyla burada şartlar elverdiği ölçüde bu üretimimiz devam edecek. Ama dediğimiz gibi ii güvenliği tedbirleri en üst düzeyde alınarak devam edecektir. İnşallah bir daha böyle kazaların yaşanmamasını temenni ediyorum. Hayatını kaybeden maden şehitlerimize de Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Anma programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve şehit madenci yakınları katıldı.