Soma'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

2019 yılı LGS ve YKS'de Manisa'nın Soma ilçesinde ilk 3'e girerek derece yapan başarılı öğrenciler onurlandırıldı. Soma'da YKS'de ilk 3'e giren öğrencilerin Borsa İstanbul Fen Lisesinden, LGS'de ilk 3 içinde 2 öğrencinin Yunusemre Anadolu İmam Hatip Ortaokulundan birinin de 13 Eylül Gama Ortaokulundan oldukları açıklandı.

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Belediye Başkanı Ali Tulup kaymakamlık makamında öğrencileri kabul etti. Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile başarılı öğrencileri aileleri ve okul idarecileri de hazır bulundu.

Öğrencilere çeyrek altın hediye eden Kaymakam Altıntaş ve Başkan Tulup, başarılarının devamını diledi.

LGS'de Soma birincisinin 13 Eylül Gama Ortaokulundan Eren Acet, Soma 2'ncisi Mehmet Efe Eryılmaz ve 3'üncüsü Emirhan Enes Aslan'ın da Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olduğu açıklandı.

YKS'de 1. olan Meryem Tebessüm Samsa, 2. İrem Yeşil ve 3'üncü olan Enes Tilki'nin de Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi oldukları belirtildi.