Soma'da çalışan şehit babasına acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı neticesinde şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan'ın şehadet haberi, Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan babası Ali Orhan'a verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri belli oluyor. Sakarya, Tuzla, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Osmaniye'ye şehit ateşi düştü. Afyonkarahisar şehidi Gökhan Orhan'ın şehit haberi babası Ali Orhan'a şoför olarak çalıştığı Soma ilçesinde verildi. Aslen Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde ikamet eden Ali Orhan, çalışmak üzere bulunduğu Soma'da, oğlunun acı haberini aldı. Özel sektöre ait bir madende şoför olarak çalışan Ali Orhan ilk olarak oğlunun yaralandığı haberini aldı. Fenalaşan ve iş yerinden Soma Devlet Hastanesine kaldırılan baba Orhan'a acı haberi; Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, Başhekim Ali Osman Çağlayan, sağlık görevlileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri eşliğinde verdi.

Acı haberi alan baba ayakta durmakta zorlanırken, Soma Kaymakamlığı özel bir araç hazırlayarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri eşliğinde baba Ali Orhan'ı memleketi Afyonkarahisar'a uğurladı.