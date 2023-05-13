Soma'da dinmeyen acı

yıldönümünde şehit madenciler gözyaşları içinde anıldı. Sabahın erken saatlerinde kaybettikleri oğulları, babaları, kardeşleri için Soma maden şehitliğine gelen madenci yakınları gözyaşı döktü.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü saat 15.20'de Türkiye, 301 maden işçisinin ölümü ile dünyanın en büyük maden kazalarından birini yaşadı. Büyük facianın üzerinden geçen 9 yıla rağmen Manisa'nın Soma ilçesindeki acı dinmedi. Soma maden şehitliğinde 301 maden şehidi için anma programı düzenlendi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, şehit madencilerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Acılı ailelerle görüşen Vali Karadeniz, ailelerin acısını paylaştı.

Babası öldüğünde 53 günlüktü

Anma programına katılan ve maden faciası yaşandığında henüz 53 günlükken babasını kaybeden Ebrar Doğan isimli çocuk da facianın 9. yılında babası Ramazan Doğan'ı ziyaret edenler arasındaydı. Babasının kabrine karanfil bırakan Ebrar, annesi ile birlikte dua ederek hiç tanıyamadığı babasının başında annesine destek oldu.

Büyük facianın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acıları hala taze olan Soma'da anma programına siyasilerin yanı sıra sivil toplum örgütleri de katıldı.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.