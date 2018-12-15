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Soma'da drone destekli trafik denetimi

Manisa’nın Soma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri drone destekli yaptıkları denetimlerde hatalı sürücülere ceza kesi.

Manisa'nın Soma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri drone destekli yaptıkları denetimlerde hatalı sürücülere ceza kesi.


Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçede drone destekli trafik denetimi yaptı. Soma-Kırkağaç yolunda Belediye Mezarlığı bölgesinde yapılan denetimlerde drone ile havadan tespit edilen hatalı sürücüler denetim noktasında durdurularak işlem yapıldı. Işık ihlali yapan, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere para cezası kesildi. Denetimlerin rutin olarak devam edeceği bildirildi.

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