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Soma'da jandarmadan sahte sikke operasyonu

Manisa’nın Soma ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 68 adet sahte sikke ele geçirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 68 adet sahte sikke ele geçirdi.


Bir ihbarı değerlendiren ekiplerin istihbarat çalışmaları ile birlikte Soma'nın mezarlık mevkisinde piyasaya sürülmek üzere 68 adet sahte sikke yakalandı. Yakalanan sikkelerin üzerinde Osmanlı tuğralarının olduğu, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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