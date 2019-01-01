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Soma'da kardan kapanan yol ulaşıma açıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Soma-Savaştepe karayolu ulaşıma açıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Soma-Savaştepe karayolu ulaşıma açıldı.


Soma'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle Soma-Savaştepe yolu ulaşıma kapandı. Yer yer tipi şeklinde etkili olan ve sürücülere zor anlar yaşatan yağış sonrası Karayolları ile Soma Belediyesi ekipleri yolda kar küreme çalışması yaptı. Yapılan ortak çalışma sonucunda Soma Savaştepe yolu Kumköy Yağcıllı arası ulaşıma açıldı.

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