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Soma'da maden kazası: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yeraltı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yeraltı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.



Kaza Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Eynez bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmaya ait maden ocağında tahkimat sökümü sırasında kaza meydana geldi. Kazada maden işçisi Mustafa Şen (35) yıkılan tahkimatların altında kaldı. Ağır yaralanan maden işçisi tahkimatların altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan evli ve üç çocuk babası Mustafa Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen'in Balıkesir Savaştepe ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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