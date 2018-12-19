Soma'da madenciliğe alternatif, 3 bin kişilik istihdam

Manisa'nın Soma ilçesinde madenciliğe alternatif olarak yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülen Soma Organize Sanayi Bölgesinde önemli gelişmeler katedildi. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın girişimiyle Soma Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma çalışmaları için ihtiyaç duyulan 1 milyon 300 bin TL ödeneğin onaylandığını belirtildi.

Soma'da önemli yatırımlar arasında olan Soma Organize Sanayi ile ilgili uzun zamandır çözüm bekleyen sorunlar bir bir aşılmaya başlandı. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın girişimleriyle kamulaştırma sorununun çözüme kavuşturulmasında önemli bir adım atılması sağlandı. Soma Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma işlemleri için gerekli ödeneğin temin edildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan Soma Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma çalışmaları için ihtiyaç duyulan 1 milyon 300 bin TL ödeneğin onaylandığını belirtti. Onaylanan ödenekle birlikte Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmış olacağı açıklandı. Parselasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Soma Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyen firmalara da arsa tahsislerine başlanacak.

Soma Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete girmesiyle ilçede yaklaşık 3 bin kişiye madenciliğe alternatif istihdam kaynakları sağlanmış olacak.