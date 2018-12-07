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Soma'da öğrencilere trafik eğitimi

Manisa’nın Soma ilçesinde, Karacakaş İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencilere ’trafik dedektifleri’ konulu eğitim verildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, Karacakaş İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrencilere 'trafik dedektifleri' konulu eğitim verildi.


Soma İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nezir Yücel tarafından verilen eğitimde, 03-17 yaş gurubundaki çocukların meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Eğitimler sonucunda başarılı öğrencilere trafik dedektifi kartı verilirken, önümüzdeki günlerde ilçe genelindeki okullarda da eğitimler verilmeye devam edeceği bildirildi.

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