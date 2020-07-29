Soma'da orman yangını: 1 uçak, 5 helikopter havadan müdahale ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 1 amfibik uçak, 5 helikopter, 15 arazöz ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Soma ilçesi Büyük Güney Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 1 amfibik uçak, 15 arazöz, 13 su tankeri ve 6 dozer ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası yangının ilerlemesinin durdurulduğu öğrenildi. Öte yandan yangında tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.