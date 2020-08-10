Soma'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Soma'ya bağlı Kozanlı Mahallesi mevkindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ağaç diplerindeki otların tutuştuğu yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri hızlı müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.