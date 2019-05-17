Soma'da Sigara Bırakma Polikliniği hizmete başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Devlet Hastanesi bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniği açılarak hasta kabulüne başladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için Soma Devlet Hastanesi bünyesinde Sigara Bırakma Polikliniği açıldı. Poliklinikte hafta içi her gün Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Ünal Demiray tarafından sigara bağımlılarına sigara bırakma konusunda her türlü destek verilecek.

Poliklinikte, gerekli tahlillerin tamamlanmasıyla hastaya uygun ilaç verilerek bağımlılığın azaltılarak yok edilmesi planlandığını açıklayan Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Sağlık Bakanlığı da bu konu üzerinde çok hassas bir şekilde duruyor, bu yüzden her il ve ilçeden belirli sayıda doktora sertifikalı eğitim programı düzenliyor. Bizim hastanemizden de Göğüs hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Ünal Demiray bu konuda eğitimini aldı ve bu hafta itibariyle sigara bırakma polikliniğine başladı. Bizde halkımızdan sigara bırakma talebinde olan herkesi sigara bırakma polikliniğine bekliyoruz" dedi.

Sigara Bırakma Polikliniği sorumlu hekimi Uzm. Dr. Mehmet Ünal Demiray, poliklinik hizmetleri vermeye başladıklarını belirterek sigaradan kurtulmak isteyenleri polikliniklerine beklediklerini söyledi.