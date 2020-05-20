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Soma'da silahlı kavga: 3 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Soma ilçesi Çarşamba Pazaryeri girişinde U.Y. (26) ile E.D.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Y. aracından aldığı pompalı tüfekle E.D. ve engel olmak isteyen arkadaşı H.İ.'yi yaraladı. Hafif yaralanan E.D. ise U.Y.'yi bıçakladı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrasında yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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