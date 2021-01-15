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Soma'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa’nın Soma ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerle birlikte iki kişi yakalandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddelerle birlikte iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucuya karşı mücadeleye devam ediyor. Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonda 150 gram kimyasal uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve suç geliri olarak bir miktar para ele geçirdi. İkamette bulanan A.U. ve K.Ü. isimli şahıslar gözaltına alındı. A.U. ve K.Ü. emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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