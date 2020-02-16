Soma'da vakıf eserleri restore ediliyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan tescilli vakıf eserlerinin restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmalar, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın girişimleriyle hız kazandı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Atasever ile bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma'da bulunan tescilli vakıf eserleri Damgacı Camii, Emir Hıdır Bey Camii ve tarihi bedestenin son durumunu değerlendirdi.

Özkan, yaptığı açıklamada, her biri birbirinden değerli ecdat yadigarı bu eserlerin, aslına uygun şekilde restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Karamanlı Mahallesindeki tarihi Damgacı Camii'nde restorasyon çalışmalarına hızla devam edildiğini belirten Özkan, “Ecdad yadigarı vakıf eserlerimize sahip çıkıyoruz. Damgacı Camii, Soma'da bulunan tescilli üç yapıdan biri. Diğer iki yapı ise, ‘Çarşı Camii' olarak bilinen Emir Hıdır Bey Camii ve bedesten. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan bedestenin restorasyon projesi hazırlandı. İhale sürecini yakında başlatıyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp, bedesteni yeniden halkımızın hizmetine sunacağız. Emir Hıdır Bey Camii'nin restorasyonunda ise projelendirme çalışmaları devam ediyor. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.