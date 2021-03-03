Soma'da yeşil alanlar ve caddeler peyzaj çalışmalarıyla yenileniyor

Soma'da cadde, yeşil alan ve parklar belediye ekiplerince yürütülen peyzaj çalışmalarıyla yenileniyor. Park ve Bahçeler ekibinin yürüttüğü refüj çalışmaları ile birlikte cadde ve yeşil alanlar bambaşka bir havaya büründü.

Bahar mevsiminin habercisi mart ayının gelmesi ile Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Ali Tulup'un talimatıyla peyzaj ve şekilli ağaç çalışmaları ile düzenlemeler gerçekleştirdi.

Özel budama teknikleri ile şekilli budanan ağaçlar cadde ve kavşaklarda görsel bir güzellik sunuyor. Bitkiler ve ağaçlarla yapılan peyzaj düzenlemeleriyle ilçeye farkındalık kazandırma azminde olduklarını dile getiren Başkan Tulup, “İlçe genelindeki tüm yeşil alan, park, cadde ve sokaklarımızda görsel açıdan daha güzel bir görünüm kazandırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yeşil alanlarımızı daha da büyüterek, çok daha güzel bir Soma'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamda canla başla çalışan tüm belediye personelimize teşekkürlerimi sunuyor, çevre temizliği konusunda ise tüm vatandaşlarımızdan duyarlı davranışlar temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.