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Soma'da yol onarım çalışmaları devam ediyor

Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, asfalt yama ve kaldırım parke onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, asfalt yama ve kaldırım parke onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Güzel giden havaları fırsata ve hizmete çeviren Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına hız verdi. Ekipler çeşitli nedenlerle bozulan asfalt ve kaldırımlarda yama ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kış aylarında sürücü ve yayaların trafikte daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe geneli mahalle, cadde ve sokaklarda yol ve kaldırım bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda kırsal mahallelerde de çalışmalar sürdüren ekipler ova yollarından dar sokaklı mahalle içi yollarına kadar bir çok alanda bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunuyor.

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