Soma'daki ecdat yadigarı eserler onarılıyor

İlk olarak tarihi Damgacı (Hacı Musa) Camisine giderek, geçtiğimiz ağustos ayında başlayan ve 1 yıl sürecek olan restorasyon çalışmaları hakkında İzmir Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven'den bilgi alan Vali Deniz, daha sonra 1791 yılında Emir Hıdır Bey tarafından yaptırılan Çarşı (Emir Hıdır Bey) Camisi ve hemen yanında yer alan tarihi bedesten ve hamamda incelemelerde bulundu.

Bu alanlarda yapılması planlanan restorasyon çalışmaları hakkında da, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Tulup ve yetkililerden bilgi alan Vali Deniz, çalışmaların gerekli hassasiyet gösterilerek yapılması ve bu alanların amaçlarına uygun olarak kullanıma açılması gerektiğini söyledi.

Vali Deniz, tarihi mekan ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet etti.