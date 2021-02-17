Soma'daki vahşi cinayetin faili hakim karşısında

Manisa'nın Soma ilçesinde 14 Mart 2020 yılında insan vücuduna ait kesik bir kolun bulunmasıyla başlayan aramalarda 11 parçaya bölünen Özcan Eren'e ait uzuvların Sevişler Barajı ve Aydıncık Göletinde bulunması sonrası cinayeti itiraf eden Mehmet T. hakim karşısına çıktı. Vahşice işlenen cinayetin zanlısı Mehmet T., olayı nasıl gerçekleştirdiğini anlatacağı sırada mahkeme heyeti aileyi ve salondakileri dışarı aldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 14 Mart 2020 yılında Özcan Eren'e ait uzuvların 11 parçaya bölünmüş şekilde Sevişler Barajı ve Aydıncık Göletinde bulunması sonrasında cinayeti itiraf ederek tutuklanan Mehmet T., hakim karşısına çıktı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Mehmet T. hakkında Tasarlayarak Kasten Öldürme ve maktul Özcan'ın vücut bütünlüğünü bozarak balta vasıtasıyla 10 parçaya ayırması nedeniyle Kişinin Hatırasına Hakaret suçlarından fezleke düzenlendi. 2. kez hakim karşısına çıkan Mehmet T. vahşi cinayeti nasıl işlediğini anlatacağı sırada mahkeme heyeti ailenin durumdan etkilenmemesi amacıyla yakınlarını dışarı çıkardı. Mehmet T.'nin vahşi cinayetin detaylarını anlatması sonrası Özcan Eren'in ailesi ve yakınları tekrar duruşma salonuna alındı.

2. duruşma sonrası dava 9 Mart 2021 tarihine ertelenirken, davanın ardından Özcan Eren'in aile avukatı İbrahim Utkı Saka açıklamalarda bulundu. Davada indirim uygulanmamasını talep ettiklerini belirten Avukat Saka, "Bu cinayete kimse anlam vermemiştir. Bilindiği üzere kamuoyunda çok ses getiren başkaca kadın cinayetlerini de maalesef ki vatandaşlarımız görmüş ve şahit olmuştur. Bizim de vatandaş olarak istediğimiz cinayet suçlarında cezaların takdiri indirim uygulanmadan en üst sınırdan verilerek caydırıcılığının olmasıdır. Hepimizin bildiği üzere son yıllarda bu ve buna benzer kadın cinayetleri de artmış durumda. Bu olayları duyduğumuzda hepimizin yürekleri sızlıyor. Cezalar caydırıcı olduğu takdirde tek temennimiz, Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Pınar Gültekin gibi genç yaşta kadın cinayetine kurban giden kardeşlerimizle birlikte müvekkilerimizin oğlu Özcan Eren ve daha nice genç yaşta vahşice cinayete kurban olan kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadığını başkalarının yaşamamasıdır. Biliyoruz ki giden geri gelmiyor ancak acılı ailelerin acısı ancak sanıklar yüksek cezalar aldığı takdirde bir nebze de olsa hafifliyor" dedi.

Olayın geçmişi

Manisa'nın Soma ilçesinde 7 Şubat 2020 tarihinde kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'in en son birlikte görüldüğü Veteriner Hekim Mehmet T., şahsı öldürdüğünü itiraf etti. Soma Sevişler Baraj gölünde 14 Mart tarihinde vatandaşlarca kesik insan kolu bulunurken yapılan incelemeler sonrası kesin kolun 7 Şubat tarihinde kaybolan Özcan Eren'e ait olabileceğinin üzerinde duruldu. Sonrasında Manisa ve İzmir'den gelen su altı arama ve kurtarma ekipleri emniyet ve jandarma ekipleriyle koordinasyon içerisinde yaklaşık bir hafta süren çalışmalarda aynı insan bedenine ait olduğu düşünülen toplamda 8 parça buldu. Aynı cesede ait olan iki parça da yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta olan Kırkağaç sınırlarında yer alan Aydıncık Baraj gölünde bulundu. Ekipler parça parça edilerek farklı bölgelere atılan cesedin tüm parçalarını özverili çalışmalarıyla bularak Özcan Eren'in ailesinden de alınan DNA örnekleriyle eşleştirilmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Adli tıp kurumundan sonuçların gelmesi beklenirken, ilk ceset parçasının bulunmasıyla Özcan Eren'in birlikte son görüldüğü kişi olan Veteriner Hekim Mehmet T. 14 Mart 2020 günü Manisa Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltındaki sorgusunda şahsı öldürmediğini söyleyen Mehmet T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu olduğu cezaevinde yeniden ifade vermeyi kabul eden veteriner Mehmet T. SEGBİS yöntemiyle savcılığa verdiği ifadesinde Özcan Eren'i öldürdüğünü itiraf etti.