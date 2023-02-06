İhlas Haber Ajansı

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Soma'dan 14 kamyon kömür ve kurtarma ekibi deprem bölgesine gitti

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan bir madencilik şirketi, depremzedeler için 14 kamyon kömür yardımında bulunurken, 22 kişilik arama kurtarma ekibi de bölgeye hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir madencilik şirketi, depremzedeler için 14 kamyon kömür yardımında bulunurken, 22 kişilik arama kurtarma ekibi de bölgeye hareket etti.


Kahramanmaraş merkez olmak üzere, 10 ilde ciddi hasar ve can kaybına neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremle birlikte Türkiye'deki birçok kurum ve kuruluşlardan yardımlar gönderilmeye başlandı. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik de deprem bölgesine 14 kamyon kömür yardımında bulundu. Bu kömürlerin nakliyesini de Ege Bölgesinin en büyük nakliye kooperatiflerinden biri olan Soma Nakliyeciler ve Taşıyıcılar Kooperatifi üstlendi.



Firmanın 22 kişilik arama kurtarma ekibi de yola çıktı


Kömür yardımının yanı sıra deprem bölgesine bir şirket yöneticisi, bir başmühendis olmak üzere 22 kişilik arama kurtarma ekibi 2 araçla Osmaniye bölgesine hareket eden firma çalışanları deprem bölgesinde uzun süreli görev yapabilecek şekilde donanım ile yola çıktı.

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