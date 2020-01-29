İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soma'dan Elazığ'a yardım eli

Manisa’nın Soma ilçesinde vatandaşlar kendi aralarında topladıkları yardımları 6.

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlar kendi aralarında topladıkları yardımları 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.


Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlar Elazığ'daki deprem zedelere yardım eli uzattı. 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası evleri hasar gören ve çadırlarda yaşamak zorunda kalan depremzedelere duyarsız kalmayan Somalılar, kendi aralarında yardım kampanyası başlattı. Kış şartlarının zorlu geçtiği deprem bölgesi için vatandaşlar kendi çabalarıyla çocuk ve kadın kıyafetleri ile battaniye topladı. Kolilere doldurulan yardımlar üzerine "Manisa Soma'dan Selamlar, Acınız Acımızdır" notu düşülerek Elazığ'a gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.