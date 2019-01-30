Somalı madencilerde kadro sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'nın Soma ilçesinde sözleşme süresi sona ermek üzere olan 2 bin 400 maden işçisinin Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) ait bir şirkette kadroya alınarak çalışmaya devam edeceği müjdesi, tarihin en ağır maden kazalarından birini yaşayan ilçede sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin kömür madenciliği alanında önemli merkezlerinden biri olan Manisa'nın Soma ilçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı maden işçilerine kadro müjdesinin mutluluğunu yaşıyor. Soma Işıklar bölgesindeki madenlerde çalışan ve sözleşme süresi sona ermek üzere olan 2 bin 400 işçinin TKİ ait bir şirkette kadroya alınarak, çalışmaya devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda 6 milyon ton kömür çıkartılan bölgelerdeki madenlerin önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri kurumuna ait bir şirket tarafından işletileceğini ifade etti. Erdoğan'ın ayrıca Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 351 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcıların 10 bin kişiyi istihdam etmesini beklediklerini vurgulaması, kentte heyecanla karşılandı. Soma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği kadrodan yararlanacak işçilerden olan Ahmet Kurt, çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yaklaşık 10 yıldır Işıklar bölgesindeki madende çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın madencilerin kadroya geçişi konusunda yaptığı açıklamalar bizleri çok mutlu etti. Allah razı olsun, bundan sonra daha güvenli şartlarda çalışacağız. Bu konuda emeği geçen tüm yöneticilere ve Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliriz. Tüm madenci arkadaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evimizde şu an herkes çok mutlu. Yarın işe gidecek miyim, kalacak mıyım kaygısı yok artık. Bundan sonra devletin kadro vermesiyle daha güvenli bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. İş kaygısı çekmeyeceğiz.”

Kadro almaya hazırlanan bir diğer maden işçisi Gökhan Bilir ise sevincini şu sözlerle dile getirdi: “11 yıldır Soma'da madende yer altında çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama 2 bin 400 madenci arkadaşımız ve beni çok mutlu etti. Açıklaması bize bayram yaşattı. Kendisinden Allah razı olsun. Evimdekiler de çok mutlu oldular. Daha güzel şartlarda çalışacağımız için bizler de çok memnunuz”

Öte yandan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır da yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bölgede çalışan 2 bin 400 işçinin işten çıkarılma korkusu ve endişelerinin giderildiğini vurguladı.