Soma'nın caddeleri nakış gibi işlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince Soma ilçesi Bergama Caddesi ile Maden Şehitleri Caddesi'nde yürütülen kurakçıl peyzaj uygulaması tamamlandı.

İl genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm Dünya'yı tehdit eden susuzluk tehlikesine karşı su kaynaklarının korunması amacıyla yürüttüğü kurakçıl peyzaj uygulamasını Soma'da da hayata geçirdi. Soma ilçe merkezinde yer alan Bergama Caddesi'nde çalışma başlatan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 bin metrekarelik peyzaj alanında cüruf ve dolomit taşlarıyla caddeye, sulamaya gerek duymayan peyzaj uygulamasıyla gerçekleştirdi. 1 ayı aşkın bir süre bölgede nakış işler gibi çalışan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bergama Caddesi ile Maden Şehitleri Caddesi'nin güzelliğine güzellik kattı.

Peyzaj uygulamalarını yaparken, su kaynaklarının korunmasını ön planda tuttuklarını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Soma'da yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Küresel ısınmanın tüm Dünya'yı tehdit ettiğini ve su kaynaklarımızın önemini biliyoruz. Bu anlayışla ilimiz genelinde kurakçıl peyzaj uygulamasına yöneldik. Soma ilçemiz Bergama Caddesi ile devamında Maden Şehitleri Caddesi olmak üzere toplam 19 bin metrekare kurakçıl peyzaj çalışmasını tamamladık. Çalışmamıza ilk olarak caddedeki molozların kaldırılmasıyla başladık. Daha sonra zakkum ağacı dikimi gerçekleştirdik. Son olarak da Soma'mıza yakışır şekilde dolomit taşı ve cüruf ile kurakçıl peyzaj uygulamamızı gerçekleştirdik” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'ın kuraklık tehlikesi ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Göktaş, “Son yılların en kurak dönemlerini yaşıyoruz. O açıdan suyun önemini biliyor ve su kaynaklarımızın korunması için hassasiyet gösteriyoruz. Kurakçıl peyzaj uygulaması da bu anlayışımızın ortaya çıkardığı çalışmadır. Sulamaya ihtiyaç duymayan bu peyzaj uygulaması, Soma ilçemizde de Bergama Caddesi ve Maden Şehitleri Caddesi'nde tamamlandı. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde şehrimizin güzelliğine güzellik katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle burada 1-1,5 aydır özveriyle çalışan ekiplerimize de teşekkür ediyor, yenilenen peyzajıyla caddelerimizin Somalı hemşehrilerimiz tarafından güle güle kullanılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.