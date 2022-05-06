Soma'nın park ve bahçeleri yaza hazırlanıyor

Soma Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan parklar, yeşil alanlar, orta refüjler ve yol kenarlarında yürütülen fidan dikim ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerde, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar hızlandırıldı. Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarından olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışan ekipler, park ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanısıra ilçe merkezinde ve yol kenarlarında çimlendirme ve ağaçlandırma, cadde ve orta refüjlerde çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, park ve yeşil alanlarda yapılan bahar bakım çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini belirtti.