Somaspor kupaya veda etti

Tur müsabakasında Somaspor, Aydın ekibi 3. Lig takımı Efeler 09 Spor'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma bölümü de 2-2 eşitlikle sonuçlanınca seri penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Efeler 09 Spor 3. tura yükselen takım oldu.

Stat: Soma Atatürk Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana, Cengizhan Öztürk, Adem Mazlum

Somaspor: Arda Ünal, Ali Mert Aydın (Mustafa Şengül dk. 91), Mücahit Aslan (Erdem Aygül dk. 73), Yusuf Türk (Can Muhammet Vural dk. 77) Emirhan Uzun, Ali Özdemir (Yusuf Tursun dk. 46), Murat Şevik, Eray Korkmaz, Emre Balkı (Emrecan Bulut dk. 64), Furkan Birdal, Kadir Karış (Yılmaz Ceylan dk. 64),

Efeler 09 Spor: Göksal Özkara, Murat Sevimler, Ahmet Sağ, Recep Daylak, Ömer Turan (Emrah Öztürk dk. 57) Furkan Tuşik, Hakan Can Durdu (Kaan Yılmaz dk. 87), Mustafa Ekin (Uğur Çetinkaya dk. 57), Adnan Gülen (Mahmut Emin Kabul dk. 87), Aytaç Deniz (Furkan Cinkaya dk. 95), Berkcan Cengiz (Furkan Çarkçı dk. 68)

Goller: Aytaç Deniz (dk.8), Uğur Çetinkaya (dk. 120) (Efeler 09 Spor), Yusuf Tursun (dk. 90+3), Emrecan Bulut (dk. 91)(Somaspor)

Sarı kartlar: Yusuf Türk, Can Muhammet Vural (Somaspor), Mustafa Ekin, Hakan Can Durdu, Recep Daylak, Uğur Çetinkaya (Efeler 09 Spor)