İhlas Haber Ajansı

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Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın güven tazeledi

TFF 2.

Lig ekiplerinden Somaspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut Başkan Mustafa Aydın, üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.


Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta az bir bütçesi olmasına rağmen önemli bir başarı yakalayan ve ligi 10. sırada tamamlayan Somaspor'da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mustafa Aydın yapılan seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Mustafa Aydın'ın başkanlığındaki Somaspor'un Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu: "Hasan Burak, Fatih Kaya, Abdullah Karış, Muksit Aramış, Suat Gündoğan, Ahmet Tan, Hasan Altın, Özgür Şen."


Somaspor'un Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu: "Fatih Balık, Erhan Sevinç, Eyüp Öztürk, Ramazan Çelik, Burak Kösem."

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