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Somaspor'da testler temiz çıktı

Somaspor teknik heyet ve futbolcularından oluşan 40 kişilik ekip korona virüs testinden geçti.

Testlerin negatif çıktığı bildirildi.


TFF 3. Lig ekiplerinden Somaspor kulübünden yapılan açıklamada teknik heyet ve futbolcularından oluşan 40 kişilik ekibin yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı ve antrenmanlara devam edildiği bildirildi.



Antrenmanlar devam ediyor


TFF 3. Lig 3 Grupta mücadele eden Somaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik ekip futbolcu ve çalışanlarından oluşan 40 kişilik ekibimize yapılan Covid 19 testleri negatif çıkmıştır. Takımımız çalışmalarına tesislerimizde günde çift antrenman yaparak devam etmektedir. Türkiye Futbol Federasyonundan liglerin başlamasıyla gelecek açıklama beklenmektedir." denildi.

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