Soma'ya 28 derslikli yeni okul için protokol

Manisa'nın Soma ilçesine yapılması planlanan 28 derslikli Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu yapımı için Manisa Valiliği'nde protokol imzalandı.

Manisa'nın Soma ilçesine AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan'ın girişimleriyle Manisalı hayırsever işadamı Ramazan Güral tarafından kaba inşaatı, Soma Belediyesi tarafından da çevre düzenlemesi yapılarak yeni okul kazandırılacak. 28 derslikli Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu yapımı için Manisa Valiliği'nde protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan AK Partili Özkan, "Devletimizin yapmış olduğu projelerin yanı sıra hayırsever vatandaşlarımızın da arsa bağışlaması, bina yapımına katkıları, eğitimlere ilişkin ihtiyaçların karşılanması noktasında ki destekleri Türkiye olarak eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Bizler de milletvekili olarak üzerimize düşen kurumlar arasındaki köprüyü kurarak, Soma ilçemizin ihtiyacı olan 28 derslikli okulumuzun izinleri noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'mızla gerekli görüşmeleri yaptık ve projenin olurunu aldık" dedi.

Protokol törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy ve Hayırsever iş adamı Ramazan Güral katıldı.