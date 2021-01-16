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Soma'ya 3 yıl aradan sonra kar yağdı

Manisa’nın Soma ilçesine 3 yıl aradan sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Manisa'nın Soma ilçesine 3 yıl aradan sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi.


Kurak geçen bir yaz döneminin ardından 2021 yılının ve kış mevsiminin ilk kar yağışı Manisa'nın Soma ilçesinde de etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede vatandaşlar kar keyfini yaşarken kar görebilmek için Bursa'ya gittiklerini ancak kar yağışının ardından Soma'nın Bursa Uludağ'ı aratmadığını belirterek sevinçlerini gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik akışının da olmadığı ilçede yollar da kar tutarken belediye ekipleri yüksek kesimlerdeki köy yollarında bir aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Bu arada maden ocaklarına giden yollarda da kar nedeniyle çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

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